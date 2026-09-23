Zelensky “Putin va fermato, bisogna colpire le finanze russe”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Bisogna bruciare i contratti commerciali con la Russia”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky all’Assemblea Generale Onu. “Ringrazio tutti i Paesi che ci sono a fianco e aiutano l’Ucraina – continua – Putin non saprebbe vivere senza un conflitto e non si accontenterà. Dopo l’Ucraina punterà su altri Paesi. La Russia non ha rispetto per la sovranità dei singoli Stati. Il paziente zero va fermato. Trump ha detto che ‘questa guerra ridicola e infinita contro l’Ucraina deve finire’. Non conosco un solo leader mondiale che sosterrebbe il contrario. Non conosco nessuno che sia a favore di questa guerra, a eccezione di un uomo“, ha proseguito Zelensky – Gli Ucraini non hanno scelto la guerra, abbiamo scelto di difenderci. Se si vuole la pace bisogna avere armi potenti”. Per Zelensky bisogna colpire le finanze russe: “La produzione russa è ciò che va fermato”. Poi ha parlato dell’IA: “Oggi questa tecnologia rimane prevalentemente digitale; tuttavia, un giorno l’IA passera’ dal mondo digitale al campo di battaglia. E quando cio’ accadra’, sara’ meglio per noi essere in pace”.

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