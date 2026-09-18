Cina: nello Shandong cresce l’industria dei prodotti per capelli (2)

JUANCHENG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune dipendenti lavorano alla produzione di articoli per capelli presso la Juancheng Changshunfa Hair Product Co., Ltd., nella contea di Juancheng, città di Heze, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 17 settembre 2026. Negli ultimi anni, Juancheng ha adottato diverse misure per promuovere lo sviluppo di alta qualità del settore degli articoli per capelli, creando una filiera industriale completa che integra l’approvvigionamento delle materie prime, la lavorazione dei prodotti e il commercio per l’esportazione. I prodotti di Juancheng vengono esportati in Nord America, Europa, Africa e in altre regioni. Il settore è diventato uno dei comparti trainanti della crescita industriale locale e dell’aumento dei redditi dei residenti.

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