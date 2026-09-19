Cina: nello Heilongjiang raccolti oltre 5.400 campioni di germoplasma (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Zheng Yangyang, membro di un gruppo di lavoro incaricato della raccolta e della conservazione delle risorse di germoplasma, esamina le risorse di germoplasma della soia in una zona dimostrativa nazionale per l’agricoltura moderna dell’Accademia di scienze agrarie dello Heilongjiang, a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 16 settembre 2026.

La provincia, la principale produttrice di cereali in Cina, è entrata nella stagione del raccolto autunnale. Il gruppo di lavoro, guidato dalla Banca nazionale a medio termine delle risorse di germoplasma delle colture delle zone fredde e della soia di Harbin, sta svolgendo attività di raccolta e ricerca sul germoplasma nei campi di terra nera e nei laboratori. Dal 2024 il team ha raccolto oltre 5.400 campioni di risorse di germoplasma delle colture, fornendo un solido sostegno scientifico e tecnologico allo sviluppo di alta qualità dell’industria sementiera dello Heilongjiang.

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