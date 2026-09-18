Trump bandisce dalla Casa Bianca la Cnn, MsNow e Politico

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sono orgoglioso di annunciare che, con effetto immediato, sto vietando l’accesso alla Casa Bianca a CNN, MSNOW (che di recente ha cambiato nome da MSNBC a causa della mancanza di ascolti e credibilità!) e Politico“. Lo scrive Donald Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social, nel quale accusa le tre testate di diffondere “costantemente fake news”.

“I destinatari di un abbonamento illegale e ridicolo da 8 milioni di dollari, un record assoluto, direttamente dal governo degli Stati Uniti, sotto Crooked Joe Biden, al fine di tenerli ‘in vita’. Sembra corruzione”, scrive Trump riferendosi a Politico. “Gli organi di informazione non dovrebbero poter costantemente scrivere o riportare finzioni e bugie quando si occupano del presidente degli Stati Uniti, dell’amministrazione Trump o degli Stati Uniti d’America”, aggiunge.

“Altri organi di informazione Fake News seguiranno. Grazie per la vostra attenzione a questa questione!”, conclude Trump.

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