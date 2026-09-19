Cina: vicepremier He negli Usa per colloqui commerciali dal 19 al 23 settembre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il vicepremier cinese He Lifeng guiderà una delegazione negli Stati Uniti per consultazioni economiche e commerciali con la parte statunitense dal 19 al 23 settembre. Lo ha annunciato sabato il ministero del Commercio cinese.
Le due parti terranno consultazioni su questioni economiche e commerciali di reciproco interesse, sulla base dell’importante consenso raggiunto dai due capi di Stato.
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]