Cina si oppone a restrizioni volontarie sull’export di auto ibride in Europa

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si oppone fermamente alle cosiddette restrizioni volontarie sulle esportazioni di veicoli ibridi cinesi verso l’Europa, poiché violano gravemente le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio e sono in contrasto con le regole dell’economia di mercato e i principi di concorrenza leale. Lo ha dichiarato venerdì un portavoce del ministero del Commercio cinese.

(ITALPRESS).