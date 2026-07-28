Cina: nel primo semestre migliorata qualità dell’aria e dell’acqua

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La qualità dell’aria e dell’acqua in Cina ha continuato a migliorare nella prima metà di quest’anno, grazie al rafforzamento delle misure nazionali volte a contenere l’inquinamento atmosferico e proteggere le risorse idriche, ha affermato oggi il ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente.

La concentrazione media di PM2,5, un indicatore chiave dell’inquinamento atmosferico, si è attestata a 29,9 microgrammi per metro cubo in 339 città cinesi di livello prefettizio o superiore nel periodo tra gennaio e giugno, con un calo del 6,6% su base annua, ha dichiarato il portavoce del ministero Pei Xiaofei durante una conferenza stampa.

Nei primi sei mesi, l’82,8% delle giornate ha registrato una buona qualità dell’aria, con un aumento di 4,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Il ministero ha inoltre reso noto che, nel periodo in esame, l’87,4% delle sezioni e dei siti di acque superficiali monitorati dal Paese è stato classificato nelle Classi da I a III, a indicare una buona qualità, con un aumento di 3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La Cina classifica la qualità delle acque superficiali in cinque categorie, con la Classe I che rappresenta la qualità migliore. Nello stesso periodo, la percentuale delle sezioni con una qualità inferiore alla Classe V è diminuita di 1,2 punti percentuali, attestandosi allo 0,9%.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).