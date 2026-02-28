Cina: nel Guizhou in corso il Festival Maolong (3)

(260227) -- SHIQIAN, Feb. 27, 2026 (Xinhua) -- This aerial drone photo shows the opening ceremony of the "Maolong Festival" of Yilao ethnic group in Shiqian County, southwest China's Guizhou Province, Feb. 27, 2026. The Maolong Festival, a folk activity for people of the Yilao ethnic group to mark the Spring Festival and the lantern festival, was listed as a national intangible cultural heritage in 2006. The centerpiece of this festival is the Maolong, or "hairy dragon," found only in Shiqian. (Xinhua/Yang Wenbin)

SHIQIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto aerea, scattata da un drone, mostra la cerimonia di apertura del “Festival Maolong” del gruppo etnico Yilao nella contea di Shiqian, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 27 febbraio 2026. Il festival, un’attività folkloristica del gruppo Yilao per celebrare la Festa di primavera e la Festa delle lanterne, è stato riconosciuto come patrimonio culturale immateriale nazionale nel 2006. Il fulcro di questo festival è il Maolong, o “drago peloso”, presente solo a Shiqian.

