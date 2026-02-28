Cina: nel Guizhou in corso il Festival Maolong (2)

SHIQIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La gente del posto partecipa a una parata durante il “Festival Maolong” del gruppo etnico Yilao nella contea di Shiqian, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 27 febbraio 2026. Il festival, un’attività folkloristica del gruppo Yilao per celebrare la Festa di primavera e la Festa delle lanterne, è stato riconosciuto come patrimonio culturale immateriale nazionale nel 2006. Il fulcro di questo festival è il Maolong, o “drago peloso”, presente solo a Shiqian.

