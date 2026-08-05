KANGXIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone, mostra gli abitanti mentre rimuovono i detriti galleggianti da un bacino irriguo nel villaggio di Zhangjiahe nella contea di Kangxian, città di Longnan, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 4 agosto 2026. Kangxian, colpita recentemente da forti piogge, ha avviato una serie di interventi per ripulire i fiumi e ripristinare gli impianti di acqua potabile nella contea, con l’obiettivo di riportare alla normalità il lavoro e la vita quotidiana della popolazione.

-Foto Xinhua-

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