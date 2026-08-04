ROMA (ITALPRESS) – In Grecia i vigili del fuoco sono al lavoro per il quinto giorno consecutivo per spegnere i diversi focolai ancora attivi dell’incendio che ha colpito l’area occidentale dell’Attica. Secondo quanto riportano i siti d’informazione locale, nell’operazione sono impegnati numerosi vigili del fuoco, guardie forestali e mezzi, provenienti da diverse aree della Grecia. Oggi in tutto il Paese sono stati 28 i nuovi incendi boschivi, di cui 26 spenti prima che la situazione degenerasse.

Secondo alcune stime ancora parziali, dalla fine del mese di luglio in tutta la Grecia sono andati in fumo circa 200 mila ettari di terreno. A causa degli incendi e’ stato necessario evacuare 10 mila persone fra cui numerosi turisti.

– foto IPA Agency –

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