KANGXIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli abitanti rimuovono fango e ghiaia da un canale di scolo nel villaggio di Jiedao nella contea di Kangxian, città di Longnan, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 4 agosto 2026. Kangxian, colpita recentemente da forti piogge, ha avviato una serie di interventi per ripulire i fiumi e ripristinare gli impianti di acqua potabile nella contea, con l’obiettivo di riportare alla normalità il lavoro e la vita quotidiana della popolazione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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