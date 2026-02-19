Cina: nel 2025 registrata crescita significativa dei finanziamenti green loan

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025, la Cina ha registrato un forte aumento dei finanziamenti green loan, convogliando maggiori risorse finanziarie verso settori a basse emissioni di carbonio e fornendo un solido impulso per accelerare la transizione economica e sociale verde del Paese, come dichiarato dalla banca centrale.

Il saldo dei finanziamenti green loan della Cina in valuta locale ed estera si è attestato a 44.800 miliardi di yuan (circa 6.460 miliardi di dollari) al termine dello scorso anno, in aumento del 20,2% su base annua, secondo un rapporto pubblicato dalla Banca popolare cinese.

Durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), i green loan sono cresciuti a un tasso medio annuo del 30,2%, 21,1 punti percentuali in più rispetto a quello del totale dei prestiti, mentre la loro quota sul totale dei saldi dei prestiti è salita dal 6,7% al 16,2%.

Durante questo periodo, le emissioni complessive di obbligazioni green hanno raggiunto 5.200 miliardi di yuan, con saldi in essere pari a 2.400 miliardi di yuan, rendendo la Cina uno dei maggiori mercati mondiali di obbligazioni verdi, secondo il rapporto.

In futuro, la Banca popolare cinese amplierà il proprio sostegno per coprire più ambiti con benefici in termini di riduzione del carbonio, contribuendo a sbloccare il valore delle risorse e degli asset ambientali e sostenendo le istituzioni finanziarie nella partecipazione ordinata allo sviluppo del mercato nazionale del carbonio, si legge nel rapporto.

