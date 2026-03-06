Cina: NDRC, industrie legate a BeiDou supereranno 1.000 mld yuan in 5 anni

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le industrie basate sul Sistema di navigazione satellitare BeiDou (BDS) potrebbero raggiungere un valore di oltre 1.000 miliardi di yuan (circa 144,9 miliardi di dollari Usa) in cinque anni, ha dichiarato oggi il direttore del massimo organo per la pianificazione economica del Paese.
La Cina continuerà a portare avanti un progetto per promuovere l’applicazione su larga scala del BDS, ha affermato Zheng Shanjie, a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC), nel corso di una conferenza stampa a margine della quarta sessione della 14esima Assemblea nazionale del popolo.
(ITALPRESS).
