CASABLANCA (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’Italia della spada femminile ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella gara a squadre che ha chiuso la prima tappa di Coppa del Mondo di specialità, a Casablanca. Solo al minuto supplementare, in finale, si è imposta la Russia per 32-31, ma quella offerta dalle spadiste italiane è stata un’autentica prova di forza. Sono sempre lì, le azzurre della spada, protagoniste sul massimo palcoscenico internazionale anche con il “turnover” in formazione. In Marocco, infatti, il commissario tecnico Dario Chiadò ha schierato Alberta Santuccio, Gaia Caforio, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi. Dunque, le prime due reduci dall’oro iridato dello scorso luglio a Hong Kong e due novità, Paulis e Traditi appunto, al posto delle olimpioniche Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi. E l’esito della gara, soprattutto alla luce dell’andamento della competizione, ha confermato quanto competitivo e profondo sia il gruppo della Nazionale.

L’Italia ha debuttato superando per 45-25 l’Olanda e nel match degli ottavi ha eliminato il Kazakistan con il punteggio di 40-35.

Di grande autorità il successo nei quarti contro la Romania, battuta con il risultato di 37-21. Il team azzurro è approdato così in semifinale, dove ha affrontato gli Stati Uniti interpretando un altro match perfetto: senza Alberta Santuccio, tenuta precauzionalmente a riposo per un problema fisico, l’inedito terzetto Traditi-Caforio-Paulis ha comandato dalla prima all’ultima frazione, vincendo 38-31 e staccando così il pass per l’ultimo atto. In finale, contro la Russia, le azzurre hanno tirato un match bellissimo: equilibrato, punto a punto, risolto al minuto supplementare, con la stoccata del 32-31 piazzata da Murtazaeva contro Paulis, che nulla può togliere alla grande gara del team italiano e al valore di questa medaglia d’argento.

Stop agli ottavi di finale, invece, per l’Italia della spada maschile. Schierato dal ct Diego Confalonieri con il quartetto campione d’Europa, composto da Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli, il team azzurro ha esordito superando per 45-38 l’Estonia, prima di fermarsi nell’assalto contro l’Olanda, impostasi 45-35.

Dirottati nel tabellone dei piazzamenti, gli spadisti italiani hanno battuto la Cechia (44-32), poi hanno ceduto alla Svizzera (45-38), infine, superando 45-31 il Brasile, hanno chiuso all’11° posto.

Quella della spada femminile è la 10^ medaglia della scherma azzurra nel weekend che ha segnato l’inizio della Coppa del Mondo, dopo le tre arrivate ieri sera sempre da Casablanca e le sei in Giappone vinte dal fioretto (quattro individuali ieri e due a squadre oggi).

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

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