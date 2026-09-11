Cina: NDRC, aziende USA invitate a espandersi nel Paese

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le aziende estere, comprese quelle statunitensi, sono invitate ad ampliare la propria presenza in Cina e a cogliere le opportunità di crescita derivanti dall’attuazione del 15esimo Piano quinquennale cinese (2026-2030). Lo ha dichiarato ieri la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC).

La NDRC, il massimo organo cinese per la pianificazione economica, ha formulato queste osservazioni durante una tavola rotonda alla quale hanno partecipato quasi 100 rappresentanti della Camera di commercio americana in Cina (AmCham China), del Consiglio commerciale USA-Cina e di oltre 60 aziende statunitensi operanti in Cina.

La commissione ha espresso l’auspicio che le aziende statunitensi possano fungere da ponte tra i due Paesi, sfruttando il potenziale della cooperazione bilaterale e contribuendo a concretizzare un maggior numero di progetti di collaborazione.

Durante la tavola rotonda, i funzionari della NDRC hanno illustrato le linee generali del 15esimo Piano quinquennale cinese e hanno approfondito le politiche volte ad attrarre investimenti esteri nel corso del quinquennio.

I rappresentanti di AmCham China, del Consiglio commerciale USA-Cina e delle aziende statunitensi attive in settori tra cui agricoltura moderna, elettronica di consumo, tecnologia avanzata, biomedicina, produzione industriale ed energia elettrica hanno inoltre tenuto discussioni approfondite con i funzionari cinesi competenti su questioni di interesse comune.

La Cina intende promuovere un’apertura di alto livello durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale e introdurre una serie di politiche per aiutare gli investitori stranieri a prosperare sul mercato cinese.

Le linee generali del piano chiedono maggiori sforzi per attrarre e valorizzare gli investimenti esteri, sottolineando la necessità di migliorare ulteriormente il contesto imprenditoriale per gli investitori stranieri e di potenziare i servizi e le garanzie correlati.

(ITALPRESS).