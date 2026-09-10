Cina: nasce alleanza internazionale contro frodi in telecom e cyberspazio

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nella giornata di oggi è stata istituita un’alleanza internazionale volta a contrastare le frodi transfrontaliere nel settore delle telecomunicazioni e del cyberspazio.

Alla conferenza inaugurale, tenutasi a Lianyungang, nella Cina orientale, hanno partecipato rappresentanti provenienti dai 46 Paesi fondatori, da 34 Paesi osservatori e da 4 organizzazioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite e l’Interpol.

Promossa dal governo cinese, l’alleanza è un’organizzazione intergovernativa concepita per promuovere la cooperazione tra le forze dell’ordine nel contrasto alle frodi transnazionali nel settore delle telecomunicazioni e del cyberspazio e ai reati correlati.

(ITALPRESS).