Cina: Nanchang, mostra celebra i 400 anni dalla nascita di Badashanren (1)

NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un visitatore assiste a una mostra digitale immersiva presso il Memoriale di Badashanren a Nanchang, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 6 agosto 2026. Quest’anno ricorre il 400esimo anniversario della nascita di Badashanren, celebre artista cinese vissuto tra la fine della dinastia Ming (1368-1644) e l’inizio della dinastia Qing (1644-1911). Il memoriale ha inaugurato una mostra con 129 opere tra calligrafie e dipinti provenienti da 22 musei e istituzioni culturali di tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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