Cina: musei cinesi e britannici co-organizzano mostra d’arte europea a Shanghai

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Musei della Cina e del Regno Unito hanno concordato di ospitare congiuntamente una mostra sull’arte europea a Shanghai nel 2027, con opere che coprono quasi sette secoli.

Le National Galleries of Scotland, Art Exhibitions China e il World Expo Museum hanno firmato a Shanghai una lettera d’intenti per organizzare l’esposizione, prevista per l’estate 2027, ha annunciato domenica il World Expo Museum.

Con oltre 60 opere di grande valore provenienti dalle National Galleries of Scotland, la mostra abbraccerà il periodo dal 1350 al 2021, attraversando i principali movimenti artistici dal Rinascimento, Barocco e Rococò fino all’arte moderna.

È prevista l’inclusione di lavori di artisti come Peter Paul Rubens, Pierre-Auguste Renoir ed Edgar Degas.

Anne Lyden, direttrice generale delle National Galleries of Scotland, ha affermato che la cooperazione arriva in un momento significativo e riflette l’impegno a rafforzare i legami attraverso mostre e opere d’arte.

“Non vediamo l’ora di offrire al pubblico cinese una comprensione più profonda delle ampie trasformazioni storiche dell’arte e della società europee”, ha dichiarato Liu Wentao, direttore del World Expo Museum.

Tan Ping, direttore di Art Exhibitions China, ha detto che la collaborazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione dell’apprendimento reciproco tra le civiltà e nel rafforzamento degli scambi tra i popoli.

