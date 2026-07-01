Cina: motore per veicoli di lancio riutilizzabili completa test di lunga durata

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La società spaziale commerciale cinese CAS Space ha completato con successo un test di qualifica di lunga durata per il Kinecore-2, un motore a ossigeno liquido e cherosene con spinta da 110 tonnellate, progettato per alimentare la variante riutilizzabile del suo veicolo di lancio Kinetica-2, o Lijian-2.

Il test, condotto di recente, ha portato il tempo di combustione del motore a 620 secondi, circa 3,5 volte la durata richiesta per il volo effettivo. Una singola accensione è durata 400 secondi, stabilendo un nuovo record di stabilità per questo modello di motore, ha riferito ieri lo sviluppatore di razzi con sede a Guangzhou al China Media Group (CMG).

Il motore è progettato per fungere da sistema primario di propulsione per le versioni riutilizzabili sia del Kinetica-2 sia della sua variante per carichi pesanti.

L’impegnativa prova ha simulato condizioni estreme, tra cui alte temperature prolungate, elevate velocità di rotazione, intenso flusso termico e vibrazioni continue, per valutare in modo rigoroso la durata e le prestazioni del motore.

“Il test prolungato costituisce una qualifica cruciale che verifica le prestazioni stabili del motore, coprendo pienamente le condizioni di volo e dimostrando un margine di vita utile sufficiente”, ha dichiarato Ming Aizhen, vice direttrice generale del dipartimento di progettazione dei sistemi di propulsione di CAS Space.

(ITALPRESS).