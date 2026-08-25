Cina: monito su sanzioni dopo piano USA per “asfissiare economicamente” l’Iran

PECHINO (CINA) (XINHUA) – La Cina ha chiarito in diverse occasioni di opporsi fermamente alle sanzioni unilaterali illegali che non trovano alcun fondamento nel diritto internazionale e non sono autorizzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Lin Jian.

Lin ha rilasciato queste dichiarazioni durante una conferenza stampa ordinaria, quando gli è stato chiesto di commentare le notizie riportate dai media secondo cui ieri il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent avrebbe illustrato piani per l'”asfissia economica” dell’Iran, ampliando le minacce di sanzioni secondarie da parte di Washington e avvertendo di gravi conseguenze per i Paesi che non aderiranno alla campagna.

La guerra economica e la massima pressione non aiutano a risolvere i problemi. Al contrario, non fanno altro che esacerbare le tensioni e i conflitti, creare rischi di ricadute, turbare l’ordine economico e finanziario globale e compromettere i diritti e gli interessi legittimi di altri Paesi, ha affermato Lin.

La priorità più urgente è ora allentare le tensioni e tornare quanto prima sulla strada del dialogo e dei negoziati, ha aggiunto.

La cooperazione della Cina con l’Iran si svolge sempre nel quadro del diritto internazionale e non dovrebbe essere ostacolata o compromessa, ha dichiarato Lin.

La Cina segue da vicino i relativi sviluppi e adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare con fermezza i propri diritti e interessi legittimi, ha osservato.

(XINHUA)