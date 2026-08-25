Cina: fiere del lavoro e corsi di formazione per favorire l’occupazione (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un tirocinante (a destra) si esercita nelle operazioni di saldatura sotto la guida di un insegnante presso una scuola di formazione professionale nella città di Xiangyang, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 24 agosto 2026. Durante le vacanze estive sono state organizzate in tutto il Paese una serie di fiere del lavoro e in molte località vengono inoltre offerti corsi di formazione professionale per favorire l’occupazione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]