Cina: fiere del lavoro e corsi di formazione per favorire l’occupazione (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni tirocinanti si esercitano alla guida di carrelli elevatori durante un corso gratuito a tema a Qinyang, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 24 agosto 2026. Durante le vacanze estive sono state organizzate in tutto il Paese una serie di fiere del lavoro e in molte località vengono inoltre offerti corsi di formazione professionale per favorire l’occupazione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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