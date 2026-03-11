Cina: ministro Esteri esorta cessate il fuoco in Medio Oriente e sostiene ruolo del Golfo nel futuro della regione

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi ha dichiarato ieri che la Cina chiede un immediato cessate il fuoco in Medio Oriente e sforzi per una risoluzione politica, e sostiene i Paesi del Golfo nel prendere in mano il futuro della regione.
Wang ha formulato queste osservazioni durante una conversazione telefonica con il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
(ITALPRESS).
