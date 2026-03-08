PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina chiede l’immediata cessazione delle operazioni militari in Medio Oriente per prevenire un’ulteriore escalation ed evitare l’espandersi del conflitto, ha dichiarato domenica il ministro cinese degli Esteri Wang Yi.

Questa è una guerra che non sarebbe dovuta accadere, ed è una guerra che non giova a nessuno, ha ribadito Wang in una conferenza stampa a margine della quarta sessione della 14esima Assemblea nazionale del popolo.

“La forza non offre alcuna soluzione e il conflitto armato non farà che aumentare l’odio e generare nuove crisi”, ha affermato il ministro.

La sovranità, la sicurezza e l’integrità territoriale dell’Iran e di tutti i Paesi della regione del Golfo dovrebbero essere rispettate e non devono essere violate, ha dichiarato Wang, delineando i principi fondamentali per affrontare adeguatamente le questioni relative all’Iran e al Medio Oriente.

La forza non crea il diritto e i civili non dovrebbero essere vittime, ha affermato Wang, sottolineando il principio del rifiuto dell’abuso della forza.

I popoli del Medio Oriente sono i veri padroni di questa regione e gli affari mediorientali dovrebbero essere determinati in modo indipendente dai Paesi della regione, ha dichiarato il ministro, sollecitando la non interferenza negli affari interni.

“Ordire rivoluzioni colorate o cercare un cambio di regime non troverà alcun sostegno popolare”, ha aggiunto.

Tutte le parti dovrebbero tornare al tavolo dei negoziati il più rapidamente possibile, risolvere le divergenze attraverso un dialogo su un piano di parità e adoperarsi per realizzare una sicurezza comune, ha dichiarato Wang, evidenziando il principio della promozione della soluzione politica delle questioni calde.

Wang ha invitato i grandi Paesi ad agire nello spirito di giustizia e rettitudine e a contribuire con più energia positiva alla pace e allo sviluppo del Medio Oriente.

La Cina è pronta a lavorare con i Paesi del Medio Oriente per attuare l’Iniziativa per la sicurezza globale, e riportare ordine in Medio Oriente, tranquillità ai suoi popoli e pace nel mondo, ha dichiarato Wang.

