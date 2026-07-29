Cina: ministero, nel 2025 aumentati gli aiuti finanziari agli studenti

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 in Cina sono stati erogati quasi 160 milioni di aiuti finanziari agli studenti, con un aumento di oltre il 5% rispetto al 2024, ha annunciato ieri il ministero dell’Istruzione.

Nell’ambito dei programmi nazionali di sostegno agli studenti, 18,77 milioni di alunni delle scuole dell’obbligo provenienti da famiglie in difficoltà economiche hanno ricevuto sussidi per le spese di sostentamento, mentre 27,58 milioni di studenti hanno beneficiato del programma per il miglioramento dell’alimentazione, ha dichiarato un funzionario del ministero durante una conferenza stampa.

Nel 2025 l’ammontare complessivo dei fondi destinati a livello nazionale agli aiuti per gli studenti ha superato i 390 miliardi di yuan (circa 57,4 miliardi di dollari), con un aumento di oltre il 14% rispetto all’anno precedente.

Secondo il ministero, lo stanziamento di fondi ha sfiorato i 240 miliardi di yuan, rappresentando circa il 60% del totale e rendendo i finanziamenti governativi la principale fonte di sostegno agli studenti.

(ITALPRESS).