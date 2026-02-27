Cina: ministero Esteri “Continueremo a sostenere tutti gli sforzi per la pace in Ucraina”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo per la pace e a sostenere tutti gli sforzi per raggiungerla, ha dichiarato venerdì la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, rispondendo a una domanda relativa alla crisi in Ucraina.
“I colloqui di pace non possono essere raggiunti in un solo passo, ma con il dialogo c’è speranza per la pace”, ha aggiunto durante un briefing quotidiano con la stampa.
(ITALPRESS).
