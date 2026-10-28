Cina: ministero Esteri, condannate azioni arbitrarie della polizia britannica

PECHINO (CINA) (XINHUA) – La Cina deplora fermamente ed esprime grave preoccupazione per le azioni arbitrarie ed eccessive delle forze dell’ordine britanniche, ha dichiarato ieri un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Il portavoce Guo Jiakun ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, in risposta a una domanda relativa a un recente avviso di sicurezza emesso dall’ambasciata cinese nel Regno Unito, che invita i cittadini cinesi a prestare attenzione alle recenti procedure applicate ai controlli di frontiera britannici.

Recentemente, il ministero cinese degli Esteri e l’ambasciata cinese nel Regno Unito hanno ricevuto numerose segnalazioni di cittadini cinesi trattenuti per diverse ore e sottoposti a controlli da parte della polizia britannica all’ingresso e all’uscita dal Paese, con il sequestro dei loro dispositivi elettronici, compresi i cellulari, ha affermato Guo.

Il portavoce ha sottolineato che la Cina ha presentato ferme rimostranze al Regno Unito e adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini cinesi e per tutelare i loro diritti e interessi legittimi e legali. Ha inoltre ricordato ai cittadini cinesi che intendono recarsi nel Regno Unito di leggere attentamente l’avviso dell’ambasciata, per evitare eventuali inconvenienti o perdite.

-Foto Xinhua-

(XINHUA)