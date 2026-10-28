Cina: Hebei, in corso la raccolta autunnale nelle saline di Nanpu (1)

TANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni lavoratori utilizzano un macchinario per caricare il sale raccolto su una nave presso la salina di Nanpu, nel distretto di Caofeidian, a Tangshan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 27 ottobre 2026. Recentemente, i 350.000 mu (circa 23.333,3 ettari) di saline di Nanpu sono entrati nella stagione della raccolta autunnale. Quest’anno, la produzione totale di sale marino del posto dovrebbe raggiungere gli 1,5 milioni di tonnellate.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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