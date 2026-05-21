Cina: Luxi valorizza turismo e piantagioni di tè nell’Anhui (2)

XUANCHENG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 16 maggio 2026, mostra delle strutture ricettive in stile moderno nel villaggio di Luxi, nella contea di Jingde, nella città di Xuancheng della provincia orientale cinese dell’Anhui. Negli ultimi anni, il villaggio di Luxi ha costantemente ottimizzato la gestione delle piantagioni di tè ed esplorato l’integrazione tra coltivazione del tè e turismo. Intorno alle piantagioni sono state costruite strutture di supporto come sentieri pedonali e sale da tè, mentre si continua ad arricchire l’offerta di prodotti culturali e turistici. Ormai, il villaggio di Luxi si è trasformato in un’area panoramica dove i turisti possono passeggiare tra le piantagioni di tè per scattare foto o rilassarsi insieme nei caffè del villaggio, gustando caffè e tè. Non lontano dalle piantagioni di tè sorgono numerose strutture ricettive in stile moderno, che attirano i turisti interessati a esplorare e vivere nuove esperienze. Nel 2025, il villaggio di Luxi ha accolto circa 45.000 turisti, generando entrate turistiche per 1,45 milioni di yuan (circa 210.000 dollari USA).

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).