WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-8A, con a bordo il 23esimo gruppo di satelliti della costellazione Internet in orbita bassa, decolla il 4 agosto 2026 dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan a Wenchang, nella provincia insulare meridionale cinese di Hainan. Oggi la Cina ha inviato in orbita il nuovo gruppo di satelliti, decollati alle 16:52 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-8A ed entrati con successo nelle orbite prestabilite.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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