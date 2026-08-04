WENGCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina oggi ha inviato in orbita un nuovo gruppo di satelliti Internet da un sito di lancio di veicoli spaziali commerciali nella provincia insulare meridionale di Hainan.

I satelliti, che costituiscono il 23esimo gruppo della costellazione Internet in orbita bassa, sono decollati alle 16:52 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-8A e sono entrati con successo nelle orbite prestabilite.

(ITALPRESS).