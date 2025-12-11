Cina: lo Yimakan entra nella Lista Rappresentativa UNESCO

NUOVA DELHI (INDIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel corso della sua 20esima sessione ordinaria, il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ha deciso di trasferire lo “Yimakan, il racconto orale degli Hezhen” della Cina, dalla Lista del patrimonio culturale immateriale che richiede una salvaguardia urgente alla Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità.
Allo stesso tempo, in base all’efficacia delle misure di tutela di questo elemento patrimoniale, il comitato ha deciso di includere il programma di salvaguardia dello Yimakan nel Registro delle buone pratiche di salvaguardia.
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]