Cina: lo spettacolo di luci apre il festival Shining Shanghai (3)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 17 settembre 2026, mostra un momento della cerimonia di apertura della terza edizione del festival Shining Shanghai, a Shanghai, nella Cina orientale. La cerimonia si è svolta qui ieri. L’evento, articolato in una sede principale e 16 sedi secondarie, propone 158 attività tematiche dedicate allo spettacolo delle luci.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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