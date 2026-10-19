HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 19 ottobre 2026, mostra una veduta del parco delle rovine archeologiche della città di Liangzhu a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang.
Nel 2026 ricorre il 90esimo anniversario della scoperta di queste rovine. La quarta edizione del Forum di Liangzhu, inaugurata ieri a Hangzhou, ha proposto una serie di eventi culturali paralleli, tra cui un forum a margine, una mostra speciale a tema e una visita al parco delle rovine archeologiche.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]