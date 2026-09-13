CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del Laboratorio chiave di scrittura cinese antica, reperti culturali e intelligenza artificiale dell’Università di Jilin osserva i dettagli di alcune iscrizioni su ceramica del periodo degli Stati Combattenti (475 a.C.-221 a.C.) presso l’ateneo a Changchun, nella provincia nord-orientale cinese del Jilin, il 2 settembre 2026.

Istituito nel 2023, il laboratorio riunisce ricercatori nei campi della paleografia, dell’archeologia, della storia e dell’intelligenza artificiale. Concentrandosi sullo studio delle iscrizioni su ossa oracolari e bronzi, delle scritture del periodo degli Stati Combattenti e di quelle delle dinastie Qin e Han, il laboratorio classifica e cataloga sistematicamente scritture e reperti culturali, avvalendosi delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA). “Speriamo di collegare il passato e il presente attraverso l’IA, di accelerare lo studio dei caratteri antichi con un ‘motore intelligente’ e di ‘risvegliare’ i libri e i documenti antichi rimasti dormienti per secoli”, ha dichiarato Li Chuntao, direttore del laboratorio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).