Cina: letture, musica e spettacoli per la Festa di metà autunno (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Artisti popolari si esibiscono in uno spettacolo di fuochi d’artificio con ferro fuso in un’antica cittadina di Luoyang, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 25 settembre 2026. In Cina sono in corso tre giorni di vacanza per il Festival di metà autunno, caduto quest’anno il 25 settembre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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