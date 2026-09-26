Trump “Ho respinto la proposta di accordo su Hormuz. Ucraina? Si spera in un’intesa tra Zelensky e Putin prima dell’inverno”

ROMA (ITALPRESS) – “Hanno avanzato una proposta, ma l’ho respinta”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ai giornalisti alla Casa Bianca. “Vogliono raggiungere un accordo per la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz, perchè stanno perdendo in modo così rovinoso, ma noi stiamo vincendo”, ha aggiunto Trump.

Sull’Ucraina: “Si spera in un futuro non troppo lontano, forse prima che arrivi l’inverno” Zelensky e Putin “raggiungeranno un accordo”.

“Credo che con Cuba riusciremo a trovare un’intesa. Non penso che sarà necessario un intervento militare”, ha aggiunto.

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