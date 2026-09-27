Cina: letture, musica e spettacoli per la Festa di metà autunno (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone leggono libri durante un evento dedicato alla lettura nella contea di Weishi, a Kaifeng, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 26 settembre 2026. In Cina sono in corso tre giorni di vacanza per il Festival di metà autunno, caduto quest’anno il 25 settembre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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