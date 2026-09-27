Cina: gare e attività per animali domestici a Yinchuan (1)

YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Cittadini e animali domestici partecipano a una gara per animali a Yinchuan, nella Regione autonoma nord-occidentale cinese del Ningxia Hui, il 26 settembre 2026. Da venerdì a sabato si è svolto nella città un evento dedicato agli animali domestici che, seguendo le nuove tendenze apprezzate dai giovani, ha proposto gare, mercatini e attività culturali legate al Festival di metà autunno.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).