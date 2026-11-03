A Ferrara la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e sciabola

FERRARA (ITALPRESS) – La grande scherma è pronta a fare ritorno a Ferrara. È stata presentata ufficialmente presso la Sala degli Arazzi in Municipio la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e sciabola, che si svolgerà dal 27 al 29 novembre sulle 56 pedane di Ferrara Expo. L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione tra la Fis e il Comune di Ferrara, e inserito nel programma “Sport Valley” della Regione Emilia-Romagna, rappresenta per numero di partecipanti e valore agonistico uno dei più importanti appuntamenti della stagione schermistica italiana. È infatti prevista la presenza complessiva di oltre 1600 atleti (qualificati nelle precedenti selezioni) in tre giornate di gare che vedranno in pedana i grandi protagonisti di due specialità su tre della scherma italiana, il fioretto e la sciabola sia maschile che femminile, dalla meglio gioventù delle rispettive specialità e fino ai campioni che hanno portato in alto il Tricolore in tutto il mondo.

Al ritmo di quattro competizioni al giorno, si comincerà il venerdì con la categoria Cadetti (Under 17), sabato sarà la volta dei Giovani (Under 20), categorie del circuito “Banca del Fucino”, poi il gran finale di domenica con gli Assoluti a caccia dei pass per i Tricolori “Frecciarossa” 2027. Proprio per quest’ultima giornata sono previsti in pedana tanti medagliati olimpici. “Siamo particolarmente felici di tornare dopo vent’anni di assenza a Ferrara, dove la scherma ha una grande tradizione – ha detto il consigliere federale Marcello Scisciolo, portando i saluti del presidente Fis Luigi Mazzone – Sarà un grande impegno organizzativo ma anche una competizione di immenso valore agonistico, cominciando con le prove giovanili e chiudendo in bellezza con tutti i protagonisti del palcoscenico internazionale che vivranno il primo appuntamento della stagione italiana”.

“Basti pensare alla fuoriclasse del nostro fioretto Arianna Errigo, alla fiorettista campionessa mondiale in carica Martina Favaretto, e ancora a grandi fiorettisti come l’argento olimpico Filippo Macchi, il campione del mondo 2023 Tommaso Marini e il campione europeo 2025 Guillaume Bianchi, così come ai campioni mondiali 2025 della sciabola maschile a squadre Matteo Neri, Michele Gallo e Pietro Torre, e alle nostre sciabolatrici medaglia di bronzo a squadre agli ultimi Europei. Sono solo alcuni dei grandi nomi che, sulle pedane di Ferrara, cercheranno di qualificarsi per i campionati italiani di Roma 2027, garantendo uno spettacolo eccezionale. Un grazie al Comune di Ferrara e alla Regione Emilia-Romagna per aver creduto in questa opportunità”, ha concluso Mazzone. Proprio come accadrà per il prossimo weekend a Catania per la spada, anche le fasi finali di tutte le gare di fioretto e sciabola a Ferrara, in programma dal 27 al 29 novembre, saranno trasmesse in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, canale ufficiale della FIS disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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