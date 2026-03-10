XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone, mostra i turisti che si godono momenti di svago sotto gli alberi in fiore al Parco nazionale del patrimonio del palazzo Daming a Xi’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 9 marzo 2026. I fiori in Cina stanno sbocciando con l’aumento delle temperature.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
