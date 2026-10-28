Cina: l’arte dei contadini di Shuicheng favorisce la rivitalizzazione rurale (1)

LIUPANSHUI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Luo Banmei (a sinistra), una contadina pittrice, cammina con la figlia accanto a dipinti realizzati da contadini su un muro nel villaggio di Doujing, nel distretto di Shuicheng, a Liupanshui, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 5 ottobre 2026. Negli ultimi anni, il distretto di Shuicheng ha promosso l’arte locale offrendo corsi di formazione sulla pittura, creando piattaforme per la compravendita di diritti d’autore e favorendo lo sviluppo di prodotti culturali e creativi. I dipinti dei contadini di Shuicheng sono noti per i loro colori brillanti e vivaci e per le forme esagerate. Queste opere, che testimoniano i cambiamenti avvenuti nel luogo, sono diventate un motore culturale per la rivitalizzazione rurale. Dal 2021, i dipinti dei contadini di Shuicheng sono stati esposti in oltre 20 Paesi e regioni, tra cui Regno Unito, Giappone e Australia.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)