PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 18 febbraio 2026, mostra una veduta notturna nella contea di Yanchi, nella regione autonoma del Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale. Durante la Festa di primavera, le lanterne decorative hanno creato un’atmosfera gioiosa per le vacanze in tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
