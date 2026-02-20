PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti visitano una fiera delle lanterne in un mercato notturno a Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 17 febbraio 2026. Durante la Festa di primavera, le lanterne decorative hanno creato un’atmosfera gioiosa per le vacanze in tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
