PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti visitano una mostra a tema lanterne in un giardino botanico nella città di Luoyang, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 17 febbraio 2026. Durante la Festa di primavera, le lanterne decorative hanno creato un’atmosfera gioiosa per le vacanze in tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
