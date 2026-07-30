Cina: lanciato razzo vettore Long March-7A con satellite Tianlian III-01 (1)

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto a lunga esposizione, scattata il 29 luglio 2026, mostra un razzo vettore Long March-7A, con a bordo il satellite Tianlian III-01, mentre decolla dal Sito di lancio di veicoli spaziali di Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan. Lanciato alle 19:50, ora di Pechino, a bordo del razzo, il satellite è entrato con successo nell’orbita prestabilita.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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