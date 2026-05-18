WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-8, con a bordo un nuovo gruppo di satelliti, decolla dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan a Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 17 maggio 2026. Il razzo è decollato alle 22:42 (ora di Pechino) dal sito. Il gruppo di satelliti, il nono destinato a costituire la costellazione Spacesail, è entrato con successo nell’orbita prestabilita.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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