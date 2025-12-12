WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-12, che trasporta un gruppo di satelliti internet, decolla dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan, nell’omonima provincia meridionale cinese, il 12 dicembre 2025. Il razzo è decollato alle 7:00 di venerdì. I carichi utili, che costituiscono il 16esimo gruppo di satelliti internet in orbita bassa, sono entrati con successo nell’orbita prevista.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
