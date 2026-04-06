Cina: Laixi, in crescita catena industriale per economia a bassa quota (2)

XINGHUA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli studenti imparano a pilotare droni al Qingdao Vocational College of Aeronautical Science and Technology nella città di Laixi, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 2 aprile 2026. Negli ultimi anni a Laixi è stata creata una catena industriale per l’economia a bassa quota, che copre ricerca e sviluppo di aeromobili, lavorazione di materiali per l’aviazione, manifattura di precisione, addestramento al volo, servizi di trasporto aereo e formazione professionale. Attualmente, numerose imprese attive nell’assemblaggio finale e nella produzione di componenti chiave, così come produttori di supporto a monte e a valle della filiera dei velivoli senza pilota, si sono insediate in cluster, promuovendo efficacemente uno sviluppo di alta qualità dell’economia locale.

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